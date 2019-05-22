〈永大展望〉台灣營運穩健成長 將擴大佈局高端電梯市場

電梯大廠永大 (1507-TW) 台灣業務持續穩健成長，並將拓展維修保養與電梯更新改造業務，目標為更新改造接單台數年增逾 2 成，也將積極佈局高端電梯領域，以搶食高毛利率的維修保養市場大餅，並看好台商回流效應，將帶動另一波電梯需求商機。

永大新任董事長許作名上任後，找來在永大任職約 27 年、擁有技術工程背景的蔡尚育擔任總經理，其於 1990 年進入台灣永大，負責電梯核心研發與技術；2002 年擔任永大研發中心研發經理，負責主導永大自主電梯機房開發；2005 年起擔任上海永大技術總監，負責工業與自動化事業發展。

蔡尚育表示，透過自己的技術出身背景，要將上海永大與台灣永大產品與技術，進行產品連結與整合更新，藉此降低成本，提高競爭力，未來台灣市場將持續穩中求進，而上海永大則全力衝刺銷量，在成本降低、產能利用率提高並進下，提升利潤表現，減少營運虧損。

台灣市場方面，許作名表示，台灣業務近幾年穩健成長，今年訂單量預估為 3000 台，與去年相當，未來也將持續微幅成長，永大台灣今年第 1 季新梯營收占比約 3 成，維修保養營收超過 5 成，電梯更新改造占比達 15%，未來目標為每年電梯更新改造接單台數年增逾 2 成。

除調整產品組合外，許作名指出，永大也將擴大佈局高端電梯市場，由於高端電梯市場後續維修保養等業務，毛利率表現相當不錯，將為公司挹注長期穩定的獲利動能，未來目標為在台拿下 2 成以上高端電梯市占率。

此外，近期台商回流頻傳，不少台商紛紛在台擴大建置產能，許作名透露，已有 1 家電子代工大廠盼永大能加速電梯建置速度，以因應其建廠生產需求，他認為，隨著台商回流越趨熱絡，未來商機也將相當可期。