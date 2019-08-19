受貿易戰衝擊已趨緩 統新下半年需求相對穩定

光通訊廠統新 (6426-TW) 受惠 5G 需求提升，7 月營收達 6050.5 萬元，創下歷史新高，整體上半年表現也優於預期，主要是去年受美中貿易戰影響的狀況，今年已趨穩定。展望下半年，統新對光通訊連接裝置需求維持正面看法，但仍會持續關注貿易戰帶來的影響。

統新表示，去年受美國貿易政策影響拖累，業績下滑，今年狀況已逐漸改善、漸趨穩定，面對貿易戰局勢變化快速，相信各廠商在近 1-2 年，也已經做好相應措施因應，依目前來看，下半年客戶需求仍保持穩定。

至於對 5G 商機方面，統新則保持正向看法，也將持續與客戶配合，投入新產品研發。

統新第 2 季營收 1.38 億元，季增 8.27%、年增 31.69%，毛利率 51.21%，季增 3.54 個百分點、年增 23.95 個百分點，營益率 20.52%，季增 5.8 個百分點；稅後純益 2478.2 萬元，季增 42.39%、年增 3332.41%，每股純益 0.74 元。

統新上半年營收 2.65 億元，年增 17.6%，毛利率 49.51%，年增 16.86 個百分點，營益率 17.74%，年增 16.86 個百分點，稅後純益 4218.6 萬元，年增 422.2%，每股純益 1.26 元。

統新 7 月合併營收達 6050.5 萬元，月增 16.51%、年增 89.73%；累計今年前 7 月合併營收 3.25 億元，年增 26.54%。