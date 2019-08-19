鴻海攜亞太電、FII 強拓工業互聯網

台灣機械工業同業公會與鴻海集團 (2317-TW)、旗下亞太電 (3682-TW) 及富鴻網共同舉辦工業大數據研討會，亞太電總經理黃南仁表示，將結合各自優勢，期待能攜手打造工業互聯網共榮生態圈。

黃南仁表示，鴻海集團的優勢包括 Micro Cloud 專業雲、智慧廠務、智慧製造等，目標協助工廠做到數位轉型，其中，亞太電可整合雲服務、AI 人工智慧及工業物聯網等，加上未來 5G 能提供高速、低延遲性的網路，將帶動生產、廠務、倉儲及安防等管理系統快速轉型。

富鴻網則可提供大型機電、行動通信工程設計規劃，並協助企業及跨國網路整合，再透過智慧製造服務，可於美國、日本及印度等地，提供全球落地應用服務。

工業富聯數據事業服務處長朱耀漢指出，目前模具產業面臨不少挑戰，包括模具設計繁瑣、生產資訊可視化程度欠佳、生產排程不易優化、生產過於依賴員工經驗作業及設備故障維修成本高等，若能導入模具專業雲，將有助模具產業朝向資訊化、自動化、專業化的方向發展。

刀具方面，鴻海表示，目前精密刀具產業同樣面臨過於仰賴經驗的問題，鴻海集團透過軟硬整合模式，將大量演算法模型導入刀具雲解決方案中，讓刀具從設計端、製造端、應用端等環節的生命週期管理邁向智慧化。

成型雲部分則具備生產管理、設備管理、品質管理、製程穩定性預測、品質良率預測及異常警示等功能。

至於衝壓雲的趨勢發展，鴻海表示，未來將具備互聯透明、軟硬結合、智慧決策、生態閉環、柔性自動化及一站式服務等特性，可即時採集衝壓機器的數據並加以分析。