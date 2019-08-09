奇景本季營收估低於上季 攜廣達推AI感測應用

IC 設計廠奇景 (HIMX-US) 昨 (8) 日舉辦線上法說會，展望第 3 季，奇景表示，全球經濟摩擦不斷，加上消費性面板產業疲軟，衝擊營運表現，但在 AI 感測應用方面，已取得良好進展，也與廣達 (2382-TW) 攜手推出 WiseEye 2.0，將是未來主要的成長動能。

奇景第 3 季預估營收達 1.57-1.66 億美元，季減 2%-7%，年減 12%-16%，毛利率大致持平上季，每股稅後淨損 0.035-0.055 美元。

驅動 IC 方面，奇景表示，大尺寸驅動 IC 受面板市場供過於求影響，客戶紛紛減產，連帶衝擊銷售單價，加上材料成本逐漸上揚，壓縮獲利空間，第 2 季營收比重也從第 1 季 42.9%，滑落至 35%，預計 2020 年推出 8K 應用產品，才有望出現反轉。

中小尺寸驅動 IC 第 2 季受惠中國手機大廠拉貨力道強勁，加上比較基期低，營收比重從第 1 季 41.4%，提升至 48.3%，但隨著 TDDI(觸控面板感應晶片) 及 AMOLED(主動式有機發光二極體) 崛起，第 3 季傳統手機驅動 IC 營收將大幅下滑，拖累整體中小尺寸驅動 IC 營收表現，預計較上季減少 10%。

非驅動 IC 方面，奇景表示，AI 感測應用為目前市場發展主流，加上其位於產品生命週期下緣，擁有高度成長性，也與全球最大的筆電代工廠廣達 (2382-TW) 攜手合作，推出 WiseEye 2.0，成為首款用於筆電的 AI 感測應用，預計在應用領域持續擴張下，成長動能可期。

最後，奇景表示，非驅動 IC 第 3 季營收在 WLO(圓級光學鏡頭) 及 CIS(CMOS 影像感測器) 的推升下，可望較上季增加約 30%，主要因消費性產品帶動，加上車用領域導入新客戶，在新案持續推出下，逆勢成長，有望逐漸彌補驅動 IC 衰退的動能。

奇景第 2 季營收 1.69 億美元，季增 3.7%，年減 6.6%，毛利率 19.5%，季減 3.1 個百分點，年減 3.5 個百分點，稅後淨損 0.05 億美元，較去年由盈轉虧，每股稅後淨損 0.03 美元。