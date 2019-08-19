韓系廠商考慮關廠、股價跌深 面板雙虎強勁反彈

南韓三星顯示器 (Samsung Display) 上周傳出考慮暫時停止一條自家的 LCD 面板產線，以因應供給過剩的問題，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 受此消息激勵，加上先前遭外資調節跌深，近期出現谷底反彈，今 (19) 日友達漲逾 5%，群創更漲逾 7%，重回 7 元大關，站回月線。

隨著韓系廠商欲暫時停止一條 LCD 產線，市場預期面板雙虎短期有轉單效應，而觀察外資近期動向，上周四在連續 20 個交易日賣超群創後，連續 3 個交易日買超群創，今成交量逾 23 萬張，外資買超 1 萬多張，推升股價站回月線、7 元大關，終場上漲 0.51 元，收在 7.04 元，漲幅達 7.81%，外資今也買超友達近 6 千張。

面對產業逆風持續，市場預期短期之內面板價格仍呈現低迷狀態，最快要到本季底才有機會回穩，而台灣面板廠商近年也積極調整策略布局，紛紛宣布將朝向高值化發展，市場也期待月底 Touch Taiwan 智慧顯示展，各廠推出的新品。

研調機構也發表對於面板價格預測，群智諮詢 (Sigmaintell) 指出全球電視面板市場需求略增，但整體產能仍在高水位，市場將維持供過於求狀態，本月面板仍有跌價趨勢，惟跌幅將收斂，手機面板方面，旺季不旺，市場需求整體疲軟，本月面板價格預計穩中下滑，平板面板方面，則因市場需求好轉、價格接近現金成本，預期價格將相對維持穩定。