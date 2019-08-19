【日盛投顧】指數震盪盤堅 突破10日均線

◆盤勢分析

1. 上週五在美國科技股強彈表現下，台股呈現連二紅走勢，其中 IC 設計股領軍上攻，電子股回神，市場恐慌情緒略見緩和，指數上漲 67.86 點，漲幅 0.65%，收在 10,488.75 點，成交金額為 1195.38 億元。三大法人合計賣超 26.01 億元，外資賣超 37.03 億元、投信買超 7.55 億元、自營商買超 3.47 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：後勢需回檔量縮，反彈量增，相對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為年線 (約 10370 點) 至前低 10180 點附近，壓力為季線 (約 10650 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（60）高於 50，短線反彈格局。

3. 櫃買指數漲幅 1.26%，收在 137.83 點，相對加權指數強勢。支撐為年線 (約 132.5 點) 附近，壓力為月線(約 139.2 點)，KD 指標向上，9 日 K 值（60）高於 50，短線反彈格局。

4. 觀盤重點：指數重返 10 日均線之上，惟後勢量能需放量上攻，方有利於反彈走勢，但上方季線下彎形成反壓，不容忽視，因此不宜過度追高，採區間操作，台股選股方向可留意 IC 設計、PCB、散熱模組、5G、內需、運動休閒等。

半導體、PCB、矽晶圓、蘋概、面板、金融引領漲勢



1. 半導體：IC 設計龍頭 2454 聯發科 3Q 需求暢旺，股價創波段新高，8016 矽創感測元件需求暢旺，強攻漲停，相關個股如 3034 聯詠、3661 世芯 - KY、6462 神盾、6411 晶焱、4947 昂寶 - KY、4966 譜瑞 - KY 等股價強勢。傳華為去美化，在射頻元件測試可望使 IC 封測 6510 精測、6683 雍智科技受惠，股價表現亮眼。

2.PCB：4927 泰鼎 - KY 力拼 3Q 賺贏上半年、5469 瀚宇博產品組合多樣，5G 商機仍可期，股價多頭走勢，相關個股如 2383 台光電、4958 臻鼎 - KY、6213 聯茂、6274 台燿、2313 華通、6191 精成科等走勢強於大盤。

3. 蘋概：業界傳出，新 iPhone 將首度導入 Apple Pencil 觸控筆，供應鏈如 3376 新日興、6217 中探針、2458 義隆電等股價盤中強勁。

4. 矽晶圓：3Q 進入產業旺季，6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3707 漢磊、3016 嘉晶等股價呈現跌深反彈，惟矽晶圓在記憶體、類比 IC 庫存過高的問題持續發酵，後市產品報價仍不易上揚。