消基會點名遠傳、台灣之星違約金過高 電信商：一切符合規定

消基會今 (19) 日公布 5 家電信業者的購機綁約方案違約金調查結果，其中，遠傳 (4904-TW)、台灣之星的約定違約金高過平均甚多，且遠傳契約補助款以月計費，與營業規章不符，將可開罰最高 50 萬元，遠傳對此回應，規章一切符合規定，台灣之星則表示，依照綜合評估所制定。

消基會設定購機 iPhone Xs Max 256GB 的 999 元月資費上網吃到飽不限速方案，並調查 5 家電信業的約定違約金，消基會指出，5 大電信違約金平均值為 7510 元，而遠傳收取新台幣 9750 元、台灣之星收取 8875 元皆高於平均值甚多，台灣大 (3045-TW) 則收取 7125 元、亞太電 (3682-TW)7000 元、中華電 (2412-TW)4800 元。

消基會進一步表示，遠傳違約金應該以日為單位，而非以月計算，用戶契約與營業規章不相符，可處以 10 萬元以上、50 萬元以下罰鍰。

對此，遠傳回應，用戶契約與營業規章相符，而計算方式也是以日為單位，並非如消基會所提及以月計費，違約金方面，合約內容皆有詳細說明，若以消基會的計算方式來看，實際違約金應為 7875 元，並非消基會所提及的 9750 元。

台灣之星回應，手機專案價與市價差價的優惠，是由業者所提供補貼，長期以來皆優於同業，此外，各手機綁約專案的違約金金額，都是依手機補貼金額與公司營運上可承受的風險，所綜合評估而制定。