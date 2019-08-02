〈遠傳法說〉今年三大領域年增逾3成 下半年將為5G布局前期準備

遠傳 (4904-TW) 今 (2) 日舉辦線上法說，其中新經濟的業績成長動能強勁，其中有 3 大領域年增皆有 3 位數以上的成長，展望下半年，井琪表示，將先佈局 5G 的前期準備，包括頻譜競標、商轉及網路優化，同時擴展新經濟、通訊業務來提升營收成長動能。

遠傳今年營運重點擺在新經濟，業績逐漸顯現，井琪表示，雲端服務收入年增 627%，物聯網收入 517%，資通訊業務合約金額年增 489%，數位服務收入年增 18%。

展望下半年，井琪表示，除加速擴展通訊業務，包括雲端服務、物聯網及資安等，藉此推升營運表現，5G 方面已完成現場 EPC (演進數據封包核心網路) 試驗，後續也將積極籌備前期準備，包括頻譜競標、商轉及進行網路優化等。

遠傳第 2 季合併營收 204.25 億元，季減 1.89%，年減 5.53%；營益率 18%，季增 3.2 個百分點，年增 1.4 個百分點；EBITDA 73.99 億元，季減 0.96%，年增 3.4%；稅後純益 21.74 億元，季減 2.5%，年減 18%；每股純益 0.67 元，營收、獲利雙雙超越財測。

遠傳上半年營收 412.45 億元，年減 4.72%；EBITDA 148.69 億元，年增 6.4%；稅後純益 44.05 億元，年減 14.14%；每股純益 1.35 元。

行動通訊市場方面，遠傳上半年總營收 941 億元，較去年下半年減少 3.4%，年減則 12%，行動號碼可攜用戶數上半年為 168.6 萬人，較去年下半年下滑 49.9%，年減則 55%，井琪表示，行動通訊整體市場營收下跌收斂，顯示低價資費競爭也開始減緩。

遠傳表示，受惠大數據中的分群管理策略奏效，使得月租型用戶數連 4 季成長，第 2 季來到 532.6 萬人，季增 0.3%，年增 0.5%；客戶流失率降至 1.42%，為近 5 年新低。