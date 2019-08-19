舜宇股價紅通通 券商接連上修目標價

舜宇光學在上週股價大漲上週逾 15% 後，今 (19) 日受到高盛大幅上調目標價的刺激，股價漲破每股 100 港元大關，來到 100.4 港元，漲幅 5.2%。

資料來源: 東方財富網, 舜宇光學日線走勢

高盛看好舜宇未來發展前景一舉將其目標價上調逾一倍，由每股 70 港元升至 150 港元，評等從中性調升至買進。

不光是高盛，兩家日系券商近期也紛紛上調舜宇目標價，分別達每股 100 港元，及 115 港元。上調目標價的主要因素在於鏡頭相關業務產品平均銷售價格強勁成長，並看好未來營運前景。

同時手機三鏡頭將漸漸普及，舜宇已將今年手機鏡頭出貨量預測由年增 25%～30%，調整至年增 30%；手機鏡頭模組及車載鏡頭的出貨量則維持年增 20%～25% 的預估不變。此外，預估手機鏡頭模組下半年毛利率將會明顯改善。

國泰君安證券則將目標價上修至每股 115 港元，並指出因為市場需求旺盛及舜宇市占比重不斷提升，預計鏡頭和相機模組的出貨量將在今年下半年繼續成長。

由於產品組合的改善，預估產品平均銷售價格將在今年下半年保持穩定。同時因為生產效率和新產品的良率將在下半年出現改善，預估光電產品的毛利率也將隨之反彈。不過，毛利率仍然存在一定壓力。

而另外一家美系外資則維持中性買進評等，且目標價為 75 港元。該美系外資認為舜宇手機鏡頭出貨量創下月度新高，來到 1.09 億組。今年以來手機鏡頭出貨量年增 35%，超出預期；車載鏡頭出貨年增 24%，符合預期。不過雖然舜宇純益有機會在 7 月份復甦，但其持續性受到懷疑。