搭載3鏡頭？Google新手機Pixel 4影像提早流出

上個月，Google (GOOGL-US) 在 Twitter 上發布了其新款智能手機 Pixel 4 的第一張照片。

週六 (20 日) 一名 Twitter 帳號為 @OnLeak 且以處理並創作即將推出手機的精確渲效果圖而聞名的設計師，發布了這支手機可能外觀的第一張影像。

當時 Google 沒有立即回覆評論。

Google 正在全力行銷旗艦手機，努力增大自己在 Android 市場的市佔率。

雖然 Google 在 5 月推出的更實惠的 Pixel 3a 手機，強大的相機功能已經順利幫助它吸引更多人的目光，然而一個更大的型號將會緊接著釋出，Google 將在今年秋季推出一款 XL 等級和一個標準尺寸的 Pixel 4。

google pixel4 效果圖 圖片: www.cnbc.com

效果圖中顯示，Google 可能會跟隨蘋果和其他手機製造商取消標準的耳機插孔，就像去年的 Pixel 3 一樣。 除此之外，由於沒有實體指紋掃描儀，Google 可能會啟動某種臉部識別解鎖功能，類似於 iPhone 上的臉部識別功能。

Pixel 4 的背面似乎有三個攝像頭，這可能將是 Pixel 的特色，即擁有市場上最好的手機攝像頭之一，而額外的傳感裝置可以幫助 Pixel 4 增強 AR 實境功能，而三鏡頭也有助於拍出廣角照片，以及更精進的夜間圖像和更高品質的照片。

Pixel 3 於 10 月份宣布，Pixel 4 預計將在今年同一時間推出，屆時 Google 還將推出其下一代 Android 版本，目前名為 Android Q。 Apple(APPL-US) 預計將於 9 月推出其新款 iPhone。 三星宣布將於 8 月 7 日在紐約舉辦一場活動，也預計將推出 Galaxy Note 10。