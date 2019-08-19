台股盤前－美擬延長華為寬限期+內資撐盤 本週添反彈動能

根據外電媒體報導，傳美國有意再次延長對華為 90 天限制緩衝期，加上美股四大指數上週五同步反彈，法人表示，台股在投信作帳與官股券商穩盤等內資力道支撐拉抬下，挹注繼續上漲動能，要留意的是，美中貿易局勢反覆，仍牽動台股走勢，須提防短線震盪拉回。

美中貿易戰局勢撲朔迷離，美國總統川普宣布暫緩課徵部分電子商品清單，激勵美股反彈，隨後又不敵美國公債長短天期殖利率倒掛拉回，上週美股暴漲暴跌，一度拖累台股指數回測年線，最後靠內資買盤拉抬，成功收復年線。

觀察官股券商近期動態，上週五台股開低，指數一度在平盤下徘徊，最後靠投信作帳與官股券商近進場穩盤，帶領指數突破疲軟態勢，盤中一度強漲逾 130 點，終場收在 10420 點，重新攻克年線。

官股券商 8 月積極穩盤，為抵禦貿易戰變數外資提款烙跑壓力，累計 8 月以來已經斥資逾 200 億元進場買股，鎖定台積電、鴻海、大立光、台塑、國泰金等重量級權值股積極敲單，藉由拉抬權值股，成為穩定大盤指數的重要力量。

法人指出，台股雖有政府基金積極點火，加上即將邁入月底投信拚作帳績效，在內資動能支撐下，大盤指數可望維持支撐力道，建議可鎖定資金回流受惠股，但要注意的是，美中貿易戰不確定性因素仍將繼續干擾盤勢，成台股最大利空變數。