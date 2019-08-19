【華冠投顧】盤後分析：聯發科領軍，台股重返10日線

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

美國公債殖利率倒掛的心理壓力逐漸散去，美國上週五再次大漲，甚至在反送中 170 萬人集會和平落幕、華為禁令寬限期有延長下，道瓊電子盤再上漲百點，帶動亞股跟進向上。

台股成交量仍只有 1200 億元左右，不過在聯發科 (2454) 和面板雙虎大漲帶動下，指數開小高震盪走高，終場上漲 67 點收在 10488 點，重新站上 10 日線。

其中 IC 設計指標股聯發科，已和美國電信服務商 T-MOBILE 完成 5G 連網對接，並且向台積電 (2330) 預定明年 Q1 的 7 奈米產能以生產自家 5G 晶片，激勵股價噴出大漲，股價收全場最高來到 353 元並改寫 16 個月新高，差 1 元就亮燈漲停。

目前全球股市都在進行橫向打底，若沒有較大的利多加持，指數上攻後很容易遇到賣壓，尤其是月線還在下彎當中，所以多方要有大波段攻勢，勢必要等未來收復月線。

【操作策略】

分享給投資朋友的凌巨 (8105)，在單週大漲 3 成後，今早再創高 16.7 元。此外上週揭曉的晶焱 (6411)，全年 ESD 元件出貨量上看 300 億顆、投信持續偏多，今天也差一檔攻上漲停，再創新高 108 元。

另一檔良維 (6290)，第二季毛利率回升至 2 成以上、上半年每股大賺 2.84 元年增近 4 倍，今天大漲 6% 也是再創波段新高。

現階段在選股上就是要重視基本面，包括營收、半年報以及未來展望，若同時能獲得法人買盤青睞，股價向上發動的機率自然大增。

由於指數向上大漲的可能性不高，橫向打底過程當中，投資朋友務必要懂得汰弱換強，不對的股票、線型走弱的股票就不要再留戀，要把資金移往有大咖在照顧的績優股。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。