外資再倒百億沒在怕！台股雙腳底還缺1條件

上周五台股演出大驚奇，外資賣超 103 億元，指數卻逆勢上漲 93 點，國家隊果然實力堅強，讓台股近日完全不懼外資賣壓，但是台股二度重返年線，即打出雙腳底？要確認第 2 腳，還缺 1 條件，指數最好再拉 100 點，站穩 10520 點！關鍵點位為 10410、10444 與 10488 點。

台股今日如趁國際股市反彈助攻，最好一舉衝過 10488 點，續往 10500 點大關挑戰，而 10520 點站穩比路過重要，要收復 10644 點季線、半年線與月線 3 線糾集的關卡，10520 點是最重要的中途站，站穩才能續彈，但如挑戰 10500 點未成，下方重要關鍵為 10488 與 10444 點，最差也得守穩 10410 點，才可確保反彈延續。如 10410 棄守，指數將只能在年線上下「車布邊」，築底時間將拉長，下方 10388 與 10355 為年線保衛戰中，絕對不能再棄守的碉堡。

台股周五大驚奇，除電子三王之，包括台塑四寶、金融龍頭等，原本最弱勢的族群，也展開反攻，最弱勢的族群開始反攻，為典型反彈特色，因此台股如多頭要續攻，除弱勢族群反彈延續，強勢族群更重要，不能有人趁機落跑，否則如出現強勢股回軟、弱勢股彈，台股僅是個股位階修正，反攻力道有限。

另一觀察重點則是成交量，必須溫和放大，不宜持續量縮，更不宜在此爆量，如此均不利反彈續航力道，同樣的，投資人在此選股，最好仍以相對大盤強勢，最好一路守穩川普缺口之上，並站上月季線個股，才可避免大盤震盪過程中率先軟腳，只賺到指數反彈，反而賠了個股價差! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)