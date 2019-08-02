特力關閉13家中國HOLA Q2恐見虧損 啟動庫藏股護盤

連鎖居家業者特力 (2908-TW) 今 (2) 日召開董事會，決議為轉投資中國虧損事業停損，將關閉在中國的 HOLA 特力和樂共 13 家，預計在第二季認列閉店損失約 3.78 億元，估影響每股純益(EPS) 0.74 元，單季恐見虧損；特力同時也宣布，將實施庫藏股，預計自 8 月 5 日至 10 月 4 日在集中市場買回 1 萬張，買回區間價格為 20-28 元。

特力將關閉中國 HOLA 特力和樂共 13 家，僅留下目前有獲利的 2 家據點，特力集團總裁何湯雄日前已明確指出，去年在中國又虧掉人民幣 7000 萬元，將今年設定為特力在中國零售的轉捩點，若順利處理掉，將是「短空長多」，因此，即便第二季認列閉店損失，但在卸下虧損包袱後，未來獲利面轉強可期。

何湯雄認為，特力已逐漸從傳統貿易公司轉成服務公司，可提供客戶倉儲、包裝等多元化的資源，「沒有幾家大型同業做得到」，這是特力的優勢，未來獲利表現可望因此轉好。

根據特力財報，和樂中國累計在中國的虧損約 30 億元左右，原本特力規劃積極尋找合作夥伴甚至願意出售零售，但都未果，因此董事會決定停損止血。

同時，特力也公告將實施庫藏股，8 月 5 日開始實施，預計在集中市場買回股份 10000 張，為已發行股份的 1.96%，買回股份金額上限 18.36 億元，僅占流動資產 2.13%，並不影響資本維持。

截至 7 月底，特力在台灣共有特力屋 27 家據點、HOLA 26 家，代理品牌 Crate & Barrel 2 家，hoi! 好好生活則有 8 家。

據了解，特力在台暫無展店計畫，將思考以體驗式行銷為新概念店改裝，來強化實體店的優勢，同時提升自有品牌獨特性。