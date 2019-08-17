技術線型「教父」：提防道瓊不要跌破6月3日低點

如果華爾街投資人認為本月美股充滿了巨幅波動，他們並不孤單。

被許多走勢圖專家嫟稱為技術分析「教父」的知名技術分析師 Ralph Acampora 表示，他在金融市場 50 多年的職涯中，從未經歷過如此多的困惑。

他說，「在英國脫歐、北韓試射導彈、關稅問題和川普推文之間，我從來沒有見過如此混亂的集合。」

這種混亂可能在令人痛苦的股市走勢中最能呈現。道瓊工業平均指數在本週開始的連續 3 個交易日震盪至少 1%，然後在週三 (14 日) 重挫 800 點之後發揮得淋漓盡致。

作為交易股價走勢圖分析的先驅，Acampora 表示他建議客戶保持觀望，直到塵埃落定。他表示，最近 6 月 3 日的股票最低點是他的技術線型底部，如果市場未能守住這個水平，可能會導致跌幅加劇。市場技術分析師經常將近期的低點或高點視為買入支撐或賣出阻力水平，如果突破就會被視為看漲或看跌的投資階段。

他說，「市場上有太多訊息，而且歐洲正在分崩離析，所以我一直在告訴所有人 6 月 3 日的低點是技術底部。」

6 月 3 日，道瓊指數跌至 24819.78 的低點（見下圖）：

與此同時，標準普爾 500 指數下跌至 2744.45，同時納斯達克綜合指數跌至 7333.02 點。

Acampora 表示，小型股主的羅素 2000 指數週四 (15 日) 未能守住前波低點，收於 1461.65，分析師表示，如果主要股指也守不住，則可能面臨嚴重問題。

Acampora 表示，「如果領先平均值跌破 6 月 3 日的低點，我認為市場將下跌 20% 或 25%。」

他說，「也就是說只要跌破 6 月 3 日的低點，我們大概就面臨熊市了。」熊市普遍的定義是較最近一次峰值下跌至少 20%。

Acampora 表示，一些外生因素正在打擊投資人心理，其中包括英國新首相 Boris Johnson 大力宣導的無協議脫歐、香港的暴力抗議以及中美之間的貿易衝突，以及美國和伊朗的核武問題對立。

他表示，「這些事件中的任何一個都可能非常嚴重。」

其他悲觀跡象也在市場形成。《MarketWatch》專欄作家 Tomi Kilgore 寫道，道瓊運輸指數即將引發看跌訊號，如果它下跌 0.3%，收於 5 月 31 日收盤低點 9738.03 點以下。道氏理論的追隨者認為跌破該水平是個相關指標，讓道瓊工業指數可能連動。