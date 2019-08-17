〈熱門股〉凌巨Q2純益、EPS雙寫新猷 股價周漲28%創近14個月新高

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年8月17號10點56分

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 以多樣少量策略，持續布局利基型產品，力拚降低貿易戰風險，同時避免面板跌價影響營運，第 2 季也在本業轉盈、處分子公司凌達光電挹注下，純益、每股純益雙創歷史新高，本周股價周漲 28.69%，創下近 14 個月來新高。

凌巨 2 年前在美中貿易戰尚未爆發時，就因應主要客戶要求在台灣提供 Total solution，便將部分模組產線搬回台灣，去年美中貿易戰爆發時，才可快速應對。目前台灣、中國產能都可以滿足需求，將強化產品競爭力，著眼加值化、利基型產品，應對未來市場變化。

凌巨並未生產智慧型手機、電腦等相關產品，主要著重利基型中小尺寸面板市場，產品包含白色家電、醫療、手持裝置、導航設備、對講機、戶外顯示、POS 機等，現階段公司策略是以多樣少量的產品目標努力，並盼產品不受市場價格戰爭影響。

展望下半年，凌巨表示，雖然第 2 季終端需求略微回溫，但下半年全球經濟前景依舊不明，將持續致力於高端利基型市場耕耘，力求營運穩定，並以拓展客戶、市場訂單為目標。

凌巨總經理的場昭光 (Akimitsu Matoba) 日前也曾表示，今年將持續調整業務結構，預計工控產品營收占比可望拉升至 55%、車用產品主要瞄準歐洲市場，預期營收占比也將突破 3 成。