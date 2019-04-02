亞泰Q2營收估季增逾20% 今年營運可望優於去年

影像感測器 (CIS) 廠亞泰 (4974) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，總經理吳淑品指出，目前來看，營運可望逐季成長至第三季，今年全年業績可望優於去年。吳淑品指出，儘管中美貿易戰持續，不過亞泰成功擴建緬甸第三條生產線，去年底月產能達 90 萬套，今年將持續擴建，總投資金額為 4000-5000 萬元，有機會於第三季起月產達到 115 萬套水準，以發揮規模經濟效益。而中國大陸目前月產能為 150 萬套，則今年全年緬甸加上中國產能可達 3000 萬套。



亞泰除持續擴建緬甸廠產能，公司也會挾核心影像感測技術優勢，積極拓展多角化產品，吳淑品指出，去年推出的掃地機器人感測模組，已在中國量產出貨，今年起更將開發以 CIS Sensor 為主軸，更具性價比的產品應用於掃地機器人。



亞泰去年掃地機器人佔營收比重約 5%，今年出貨比去年成長，估計佔比有機會達到 8% 到 10%。



營運上來看，第一季比較淡季，第二季營運會逐步回升，估計營收可望季增 20-30%，第三季會更好，今年營運會比去年好，相較今年旺年會時的保守顯得有逐步樂觀跡象。



亞泰 2018 年營收 36.75 億元，年增 1%，稅後淨利為 3.38 億元，年增 12%，每股盈餘為 4.66 元，優於前一年度 4.25 元。



亞泰 2018 年毛利率 14%，較上年減少 1 個百分點，主要電子貨品漲價影響，此外，營業淨利約 3.43 億元，受惠台幣及人民幣貶值產生匯兌收益 4500 萬元，使得獲利創新高達 3.38 億元，淨利率 9.2%。



股利政策上，亞泰往年盈餘配發率 65% 以上，今年每股配發 3.1 元現金股利，以今天收盤價 47.8 元計算，現金殖利率為 6.48%。



影像感測器用於多功能事務機，目前全球產量需求穩定，亞泰若要提升業績則要推升市場佔有率。