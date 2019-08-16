〈聲寶法說〉Q2土地處分利益挹注 南科新廠明年Q1完工

聲寶 (1604-TW) 今 (16) 日舉辦法說會，發言人江全田表示，第 2 季稅後純益 4.93 億元，季增 382.93%、年增 117.32%，每股純益 1.34 元，主因受益於處分台中潭子廠區挹注業外收入約 3.65 億元，在資產開發方面，包含在桃園龜山、新北土城都積極處理中，而南科新生產物流基地，預計將於明年初完工。

江全田表示，目前位於桃園龜山的廠區與其他廠商正向桃園市政府，申請解編山坡地共計約 5 萬坪，其中聲寶約占 4 萬坪，而聲寶另有 5800、1600 坪的倉庫及宿舍會先行處分，正積極切洽買主、價格，而位在林口的聲寶智慧宅目前已經完工，將以飯店式公寓招租 1-9 樓共 57 戶；土城 4000 坪廠區則在今年 5 月通過新北市府核可土地變更為居住用地，將在 40 個月內，規劃 2 棟都市住宅、1 棟銀髮住宅及其他周邊設施。

江全田表示，位在台中潭子的廠房已於今年第 2 季處分完，挹注業外收入約 3.65 億元，而位在南科的 7910 坪廠房，則正在興建生產物流基地，建物將有地上四層地下一層，將主要以生產白色家電為主，預計明年第 1 季完工。

聲寶第 2 季營收 19.66 億元，季增 11.25%、年減 8.08 %，毛利率 14.28%，季減 3.02 個百分點、年減 2.32 個百分點，營益率 5.19%，季增 2.37 個百分點、年增 0.86 個百分點；稅後純益 4.93 億元，季增 382.93%、年增 117.32%，每股純益 1.34 元。

聲寶上半年營收 37.33 億元，年減 7.2%，毛利率 15.7%，年減 1.2 個百分點，營益率 4.07%，年增 0.31 個百分點，稅後純益 5.95 億元，年增 77.5%，每股純益 1.62 元。

聲寶 7 月合併營收 6.72 億元，月增 5%、年增 11.14%，累計今年前 7 月合併營收 44.05 億元，年減 4.79%。