〈合勤控30周年〉5G相關應用陸續發酵 挹注獲利動能

合勤控 (3704-TW) 董事長朱順一表示，唯有創新才能打開不同的道路，集團致力於 5G 相關應用開發，wifi 6 以及 5G 產品初期 ASP 預計將有 5-10% 的成長，至於深耕多年的國安及資安方面，也可望在 2-3 年內發揮效益。

合勤控慶祝成立 30 週年，今 (16) 日於總部大樓舉辦生日慶活動，董事長朱順一率領集團高層，一同回顧合勤發展足跡以及未來展望。

朱順一指出，合勤在 5G、物聯網市場皆有佈局，雖然無法涵括所有面向，但集團致力於部分技術，目前可見較大變化的是 Wifi 6，在過去閘道器由 11n 發展到 11 ac 時，不論通路或是硬體皆能觀察到 ASP 的明顯提升，而 5G 相關應用產品也會有相同的情況，雖然初期僅有 5-10% 的增加，但還是會帶動獲利提升。

另外，在深耕多年的資安及國防部分，朱順一表示，兩者都是政府「5+2」計畫的主軸，合勤是台灣少數有能力研發雷達、軍用無線通訊以及網路防火牆等資安硬體產品的本土廠商，預估 2-3 年會持續有訂單實現，未來將享受好的結果。

此外，合勤近年來也致力於調整組織架構，朱順一表示，其優勢如採購、技術等，會複製到其他事業體系，將效能發揮極致，期望為合勤集團加分，未來組織整併將持續進行。