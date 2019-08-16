LiTV暑期用戶數明顯成長 影音內容分眾化搶攻影劇迷

暑期追劇旺季，LiTV 今年推出兩部古裝大戲《長安十二時辰》及《九州縹緲錄》，戲劇觀影人數有顯著的成長，帶動用戶數提升，截至 8 月上半月，用戶數已較上月同期成長 3 成，LiTV 也將持續推出影音內容分眾化，搶攻影劇迷。

LiTV 表示，即日起到 9 月 2 日止，再祭出《隨選影片一年 888》的限時優惠方案，只要註冊成為 LiTV 會員都可享有優惠，若原為月租型會員也可享有此優惠轉為年租，讓影劇迷觀看影片不受限制，可以隨時想看就看，觀看時也不用等待廣告。

LiTV 隨選影片除了持續推出更多優質影音內容，每週更規劃不同的影劇主題和觀眾互動，以更多元的服務給不同需求的觀眾。電影方面，除了有奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲最新感人鉅獻《班恩回家》，更有針對 30-50 歲的用戶，推出具歷史性、探討性的故事內容，包括回顧台灣綜藝史的喜劇片《瘋狂電視台瘋電影》、經典數位修復《滾滾紅塵》、《霸王別姬》等強檔好片。

戲劇方面，LiTV 於暑期推出的古裝大戲《長安十二時辰》及《九州飄渺錄》，其中《長安十二時辰》觀眾年齡大多分布於 30-40 歲用戶，女性觀眾約占 4 成，男性約占 6 成，可見男性觀眾偏好節奏緊湊的懸疑推理劇。此外，LiTV 也為女性觀眾推出宮鬥與仙俠的陸劇，《鳳弈》及《玄門大師》，還有話題性極高的韓劇《打怪羅曼史》、《正義之刃》等精彩戲劇。

動漫方面，LiTV 每年夏季新番動畫都是動漫迷關注的重點，許多人氣作品的續作或眾所期待的新系列都會在這期間播放。像是討論度極高的熱血奇幻故事《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 Ⅱ》、題材新穎的推理作《實況主的逃脫遊戲【直播中】》、講述青春少女情懷的《騷亂時節的少女們》等夏番都讓人期待下一集的發展。

在兒童卡通方面，LiTV 為家庭用戶特別規劃一系列具教育意義且闔家觀賞的優質內容，包括經典熱門不敗系列，《SuperWings》、《新天線寶寶》、《熊熊歷險記》，小朋友看的小英雄、小動物《FOOD 超人》、《超人傑克 Super Z》，讓即將開學的小朋友抓住暑假的尾巴，全家一同欣賞影音內容。