教育筆電需求Q3回溫 精英午盤前強攻漲停

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年8月16號12點20分

精英 (2331-TW) 第 2 季本業獲利回穩，惟認列補償金導致稅後虧損擴大至 2.14 億，展望下半年，雖受美中貿易戰影響整體需求，但預期在教育筆電市場方面，今年將有明顯需求成長，有望恢復到以往水準，今 (16) 日股價受激勵，開高走高，午盤前強攻漲停，站回月線。

精英表示，第 2 季虧損擴大，主要是認列興英科技員工經濟補償金約 5.43 億元，但若不計此認列損失，第 2 季獲利為 3.64 億元。

展望下半年，精英表示，下半年是傳統產業旺季，預期下半年表現會比上半年好，但受美中貿易戰影響，仍持續觀望中，不過在教育筆電市場方面，由於去年表現不佳，今年預期能恢復以往水準，年增率將有明顯成長。

產品開發部分，精英表示，旗下轉投資子公司，今年有機會打入電動車廠智慧充電市場，產品平均毛利較筆電產品高，目前正積極投入，預期下半年開始試產送樣，明年就可以開始貢獻營收。

精英第 2 季營收 76.94 億元，季增 22.65%、年減 4.87 %，毛利率 11.92%，季增 4.97 個百分點、年增 4.41 個百分點，營益率 -3.82%，稅後虧損 1.42 億元，每股虧損 0.26 元。上半年營收 139.68 億元，年減 2.5%，毛利率 9.68%，年增 2.81 個百分點，營益率 -3.4%；稅後虧損 2.14 億元，每股虧 0.38 元。

精英 7 月營收 23.83 億元，月減 10.67 %、年減 19.11%。今年前 7 月合併營收 164.68 億元，年減 4.88%。