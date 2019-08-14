認列補償金 精英Q2虧損擴大達2.14億 每股虧0.26元

精英 (2331-TW) 今 (14) 日公布第 2 季財報，稅後虧損 1.42 億元，每股虧損 0.26 元，精英表示，第 2 季虧損主要是受認列興英科技員工經濟補償金影響，下半年仍受美中貿易戰影響，將持續關注貿易情勢，不過預期教育筆電仍會有不錯的表現。

精英第 2 季營收 76.94 億元，季增 22.65%、年減 4.87 %，毛利率 11.92%，季增 4.97 個百分點、年增 4.41 個百分點，營益率 -3.82%，虧損擴大；稅後虧損 1.42 億元，每股虧損 0.26 元。

精英上半年營收 139.68 億元，年減 2.5%，毛利率 9.68%，年增 2.81 個百分點，營益率 -3.4%，稅後虧損 2.14 億元，虧損擴大，每股虧損 0.38 元。

精英表示，第 2 季虧損擴大，主要是認列興英科技員工經濟補償金約 5.43 億元，若不計此認列損失，第 2 季獲利為 3.64 億元。

展望下半年，精英表示，下半年是傳統產業旺季，預期下半年表現會比上半年好，但是受美中貿易戰影響，仍持續觀望中，不過在教育筆電市場方面，由於去年表現不好，今年預期能恢復以往水準，年增有明顯成長，產品開發部分，目前積極投入電動車充電裝置產品，預期下半年開始試產送樣，明年就可以開始貢獻營收。

精英 7 月營收 23.83 億元大關，月減 10.67 %、年減 19.11%，累計今年前 7 月合併營收 164.68 億元，年減 4.88%。