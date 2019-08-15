〈財報〉阿里Q1財季亮眼！營收、獲利、月活躍用戶超市場預期

週四 (15 日) 中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 於美股盤前公布 2020 會計年度 Q1 財季財報 (2019 年 4 月至 6 月)，Q1 財季營收為 1149.2 億人民幣、Q1 調整後每股 ADS 純益為人民幣 12.55 元，雙雙超越華爾街預期，阿里股價漲逾 3%。

阿里巴巴美股盤前漲逾 4% 圖片：investing.com

阿里巴巴 Q1 財季關鍵數據：

Q1 財季營收為人民幣 1149.2 億元，年增率為 42%，高於市場預期的 1115.9 億元。

Q1 財季調整後 EBITDA 為人民幣 392.4 億元，年增率為 34%，高於市場預期的 343.1 億元。

Q1 財季調整後每股 ADS 純益為人民幣 12.55 元，高於市場預期的 10.28 元。

Q1 財季月活躍移動用戶為 7.55 億人，高於市場預期的 7.215 億人；年度活躍用戶為 6.74 億人。

Q1 財季阿里雲 (阿里巴巴雲端業務) 營收為人民幣 77.9 億元，年增率為 66%，低於市場預期的 81.1 億元。

圖片來源：Alibaba Group

圖片來源：Alibaba Group

阿里巴巴表示，2020 會計年度 Q1 財季營收大幅增長 49%，主要受益於中國零售市場、餓了麼、阿里雲業務，顯示中國消費市場的動能十分強勁，阿里巴巴將繼續增加長期投資，致力擴大消費者基礎。

阿里巴巴首席執行長張勇表示：「阿里巴巴收穫了一個出色的季度，用戶基礎繼續擴大，年度活躍消費者達 6.74 億，這充分展現我們卓越的用戶體驗。」「基於核心商業的強勁現金流，我們將在技術上持續投入，讓全球數百萬企業實現數位轉型。」

阿里巴巴集團首席財務長武衛則表示︰「阿里平台上用戶互動及消費者支出均在持續增長，未來將繼續投資於長期增長，同時提升投資領域的成本效益。」