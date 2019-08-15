【國泰投顧】再論殖利率倒掛下之投資策略

自今年 5 月 23 日美國 3 個月與 10 年期公債出現殖利率倒掛以來，昨日 (8/14) 美國十年期公債殖利率盤中一度低於二年期公債殖利率，此為 2007 年 6 月以來首見，輔以中國 7 月工業生產、零售銷售出現下滑，加上德國第二季經濟成長率初值年增 0.4%、季減 0.1%，均不如市場預期引發全球經濟成長放緩的擔憂，拖累美股與全球風險性資產回跌，8/14 美國 S&P500 下跌 2.93%，那斯達克下跌 3.02%，避險資金湧入公債市場，美國 10 年期公債下跌 12.5bps，收 1.58%。 (資料來源：Bloomberg，國泰投顧整理，2019/8/15)。

國泰投顧認為金融海嘯後全球主要央行之 QE 政策導致殖利率曲線比過去情況更為平緩，因此殖利率曲線不見得像過去是強而有力預測未來景氣是否衰退的主要信號，加上全球央行已轉向降息與寬鬆，後續可留意景氣變化；儘管短線市場仍震盪，資金可靜待股市震盪築底下的低接機會，或透過定期定額布局全球型股票、全球基礎建設、亞洲投資級債、美國高收益債、新興市場債等資產。

■ 殖利率倒掛不一定代表經濟衰退

統計 1960 年代以來，3 個月國庫券和 10 年期公債殖利率呈現倒掛共 8 次，其中 7 次出現經濟衰退，歷史資料顯示殖利率倒掛並不會立即景氣衰退，平均領先約 11 個月 (見下表)。惟研判景氣是否進入衰退的指標不是僅有殖利率倒掛，經濟學家與分析師同時會參考公司債利差、股市表現、就業市場數據等作為模型預估。此外聯準會多位官員，包含副主席 Quarles、紐約分行 Williams、舊金山總裁 Daly 等，均曾表示殖利率曲線倒掛與景氣衰退無必然關係，甚至葉倫與葛林斯潘均表示目前殖利率倒掛並不是那麼好的信號，國泰投顧認為就美國目前景氣狀況來看，景氣急遽惡化徵兆尚未浮現，現在斷言美國將步入衰退言之過早。

此外，金融海嘯後全球主要央行之 QE 政策導致殖利率曲線比過去情況更為平緩，因此殖利率曲線已不見得像過去是強而有力預測未來景氣是否衰退的主要信號，加上全球央行已轉向降息與寬鬆，因此後續可留意景氣變化，但毋須過度恐慌。1

■ 殖利率倒掛後美股仍有高點可期

每次一出現殖利率倒掛，金融市場隨即劇烈震盪，但事實上依過去歷史經驗，長短利差出現反轉後，股市仍有高點可期，若以 S&P500 指數來看，殖利率倒掛後，美股平均於 9 個月後創新高；且倒掛 3 個月後，S&P500 指數平均上漲約 3%，倒掛 6 個月後，S&P500 指數平均上漲約 6%。

國泰投顧認為儘管美國 3 個月與 10 年期公債出現金融危機來的罕見倒掛景象，惟聯準會貨幣政策轉向更鴿派，中國有機會推出刺激經濟措施，都有助於穩定全球經濟增長，投資人可留意未來景氣動向，目前暫無需過度恐慌。

■ 未來投資策略與建議

國泰投顧評估未來殖利率倒掛可能朝下列三種情境發展 (詳見下表)，若為情境 1 與情境 2，資金可靜待股市震盪築底下的低接機會，或透過定期定額逐步布局，若出現情境 3，則宜先退場觀望，並以投資級債為核心資產，搭配定期定額作為投資。

重要聲明：

1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用 (含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 (可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

3. 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值 20%。

5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金每月 / 每季 / 每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。

6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。

7. 本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。

8. 定時定額投資人因不同時間扣款，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

9. 內文中未特別載明資料來源處，資料皆來自於國泰投顧。