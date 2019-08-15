【富蘭克林】退休金到達目標日期後分期領或一次領 任您選

富蘭克林華美退休傘型基金，人生周期型基金搶攻市場

近月為了響應主管機關的退休投資話題，加上私校退撫相關子法修正議題預計最慢 10 月上路，許多投資人加速尋找適合不同人生周期的金融商品，除了想減少退休金投資風險，也希望提高收益機會，像是已推出近 2 年、可歷史回溯的富蘭克林華美退休傘型基金即採取「人生周期型」的概念，打造「目標日期基金」的投資組合，特別針對退休準備設計出「類年金機制、動態風險控管、彈性經理費率 (註 2)」等投資特色。

富蘭克林華美退休傘型基金已針對人生投資周期規劃出不同年期的三檔子基金「目標 2027 組合基金」、「目標 2037 組合基金」、「目標 2047 組合基金」(見表)，可以配合不同的人生目標，彈性對應到生活型態輪動，交叉組合出不同的理財準備計劃 (註 3)，而目前富蘭克林華美投信官網正以該檔傘型基金進行「全民快樂退」專案，搶在新聞議題發酵前，提供投資人最便利、快速入門的專案，幫助您開始進行退休理財計畫！

近期新聞探討退休金分期請領、或可減少一次領回後被揮霍掉的話題，多數投資人亦可接受分期領回的概念，而搶先於市場熱議前，富蘭克林華美退休傘型基金早在 2017 年推出時，率先設計三檔子基金抵達目標日期後可選擇一次領回或啟動十年期每月買回機制，簡單說是分期領回退休金，可以運用在每月生活費、繳納金或退休基金用途。

考慮到退休準備時間較長，為了減輕投資人對未來投資成本的壓力，該檔基金有「經理費率遞減設計 (註 2)」，每五年以階梯式方法調降基金經理費率，除了可省下投資成本，有助長期投資效益，也較符合個人從職場到退休各階段的風險承受度，更適合以定期定額來進行退休準備。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼表示，近幾年投資人日益有自覺，退休準備不能只靠政府機制，也須透過自行規劃理財來增加資產，加上長年以來，國人受到長壽風險衝擊，退休金缺口將影響退休計畫，建議您及早從平衡資產、控管風險的角度，逐步將有人生周期概念的目標日期基金納入資產配置中，幫助自己建立長遠可期的退休投資策略。

※富蘭克林華美退休傘型基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

註 1：富蘭克林華美退休傘型基金之各子基金抵達目標日期後，啟動原設定按 10 年期每月買回機制，或可選擇一次領回方式。

註 2：各子基金每 5 年調降經理費率至不低於 0.5%。

註 3：投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。