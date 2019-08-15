海外資金匯回專法上路首日中部業者遞件申請 會計師提醒四大重點

海外資金匯回專法今 (15) 日正式上路，賦稅署透露，上路首日已有業者向中區國稅局分局申請，準備將海外資金匯回，會計師提醒，申請資金匯回前須留意四大要點，才能真正享有優惠稅率。

賦稅署官員表示，今天已有中部某業者向國稅局分局申請，希望透過專法將資金匯回，至於是個人或是企業申請匯回，官員說，基於稅捐稽徵法課稅資料保密，因此不便透露。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，選擇走專法匯回，申請人應於稅捐機關核准函發文日起一個月內，向指定銀行辦理開戶，並將境外資金匯回該專戶，屆期頂多只能申請展延一個月，才能適用專法的優惠稅率。

如果是以個人名義申請，林巨峯提醒，應以個人在境外「同名帳戶資金」為申請適用客體，且因應洗錢防制規定，申請人須在申請書自我聲明，資金來源沒有違反洗錢防制法與資恐防制法規範。

而準備申請實質投資者，需留意每年 1 月投資執行情形核備，並在完成投資 6 個月內申請證明，取得證明 6 個月內申請退稅，此外，申請投資計畫完成證明，也要檢附會計師就各項支出查核的報告。

林巨峯提醒，境外資金匯回專法只有 2 年的生效期限，想要透過專法匯回資金者，應把握該 2 年生效期間，並在匯回前盤點海外資金來源與組成結構，思考未來資金用途，才能讓資金使用效此與稅負最佳化。



