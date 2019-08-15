〈中環展望〉上半年轉虧為盈 純益4.06億 EPS 0.35元

中環 (2323-TW) 受惠調整產品結構有成，營運已走出谷底，第 2 季稅後純益 2.04 億元，季增 1.4%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.18 元，上半年稅後純益 4.06 億元，較去年同期虧轉盈；每股純益 0.35 元，董事長翁明顯表示，由於高毛利率產品比重持續提高，對本業獲利樂觀看待。

中環第 2 季營收 19.23 億元，季增 4.9%，年減 12.1%；毛利率 25.17，季增 7.4 個百分點，年增 22.6 個百分點；營益率 9.11%，季增 7.7 個百分點，年增 19.5 個百分點；稅後純益 2.04 億元，季增 1.4%，較去年同期虧轉盈；每股純益 0.18 元。

中環上半年營收 37.56 億元，年減 9.6%；毛利率 21.53%，年增 21 個百分點；營益率 5.33%，年增 19.5 個百分點；稅後純益 4.06 億元，相較去年同期虧轉盈；每股純益 0.35 元。

中環表示，除本業走出營運谷底外，財務結構上也持續優化，目前負債比降至 16%，流動比率達 400% 以上。

翁明顯指出，中環集團近年在陽明山比夢生活園區，發展文創休閒產業，目前已成立康迎鼎、花之最、京之最及比夢烘焙坊等餐廳，另外，新台菜餐廳「台之最」開始試營運，預計 9 月開幕，能成為新一波成長動能。

翁明顯表示，目前園區每間餐廳成本不到千萬元，其中，康迎鼎、京之最已開始獲利，目標今年園區營收能破億元，明年能突破 2-3 億元。