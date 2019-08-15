虹揚Q2每股仍虧0.43元 下半年太陽能產業轉趨穩定

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 公布第 2 季財報，受貿易戰衝擊影響，客戶訂單需求相對保守，稅後虧損 2920.1 萬元，每股虧損 0.43 元，展望下半年，發言人程御峰表示，預期太陽能產業狀況較去年穩定，也將加速車用、智慧家電等領域布局，中國揚州二廠擴建計畫也照計畫將在年底年完成。

虹揚第 2 季營收 4.65 億元，季增 17.41%、年減 20.97 %，毛利率 8.39%，季增 8.29 個百分點、年減 8.16 個百分點，營益率 -6.69%，較上季虧損收斂；稅後虧損 2920.1 萬元，每股虧損 0.43 元。

虹揚上半年營收 8.61 億元，年減 25.7%，毛利率 4.58%，年減 9.74 個百分點，營益率 -11.08%，由去年盈轉虧，稅後虧損 4280.7 萬元，也由去年轉虧，每股虧損 0.63 元。

面對近期美中貿易戰再度升溫，程御峰表示，產業仍受到貿易戰影響，二極體客戶下訂單的狀況也較先前保守，將會審慎應對市場變化，並持續調整營運策略，目前中國揚州二廠第二期擴建計畫與一廠遷廠動作仍照計畫持續進行中，預計今年底前完工，配合揚州當地政府的政策、並申請拆遷補助。

程御峰表示，近期太陽能產業狀況較去年穩定，客戶拉貨的力道雖持續觀望與保守，但與去年下半年相比，穩定許多。

展望下半年，除太陽能二極體持續出貨外，在車用、智慧家電等產業領域也將加速布局。據了解，虹揚今年預計將原先營收占比高達近 5 成的太陽能事業降至約 35%，提升其他產品如整流二極體、橋式整流器比重至 3 成左右，但車用占比仍不高。

虹揚 7 月營收 1.41 億元，月減 6.46%、年減 20.98%；今年前 7 月累計營收 10.02 億元，年減 25.09%。