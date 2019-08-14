〈每日外資外匯觀點〉美國若採激進降息 美元明年進入熊市

美國推遲對中國部分產品徵收關稅、中美經貿高級別磋商雙方代表通話，兩大消息引發市場波動，周二美元指數急升 0.45%，離岸人民幣一度急漲逾 1000 個基點，此外，美國消費者物價指數 (CPI) 優於市場預期，美元指數周三持穩在 97.8 附近小幅震盪。

離岸人民幣日 K 線圖。(來源：新浪財經)

由於能源和其他多數商品和服務價格走高，美國七月 CPI 成長強勁，月增率 0.3%，符合預期；年增率 1.8%，優於預期的 1.7%；核心 CPI 年增率 2.2%，也優於預期的 2.1%，顯示通膨歷經年初的疲軟後開始回穩。

在美國釋出貿易衝突紓緩信息前，債券市場發出警訊，投資人對全球經濟放緩的擔憂升高，FactSet 數據顯示，2-10 年期國債收益率差僅 2 個基點，而殖利率曲線反轉被市場視為主要的衰退指標之一。

芝商所高級經濟學家兼執行董事 Erik Norland 表示，目前看來，聯準會已經開啟了新一波的降息，並預期今年底前可能再降息 2-3 次。

Norland 認為，美國採取更寬鬆的貨幣政策確實能夠促進經濟成長，但影響通常會延後 1-2 年才顯現，而且聯準會若採激進降息，勢必會削弱美元的走勢，2020 年美元恐怕將進入熊市。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛分析師表示，不再期望美中兩國會在 2020 年美國總統大選前達成貿易協議，同時降低對美國經濟成長的預期，由於貿易緊張局勢的影響大於預期，調降美國第四季經濟成長 20 個基點至 1.8%。

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 指出，在貿易戰緩解的樂觀情緒下，美元跌勢止住，而且財報季將結束，預期地緣政治和宏觀經濟消息將是主導未來周市場動向的主要因素。