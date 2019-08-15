盤前財經大事搶先讀2019年8月15日

今日操盤前瞻

台灣 7 月銀行人民幣業務概況

美國 7 月零售銷售

法說會：新纖、中航、精材、大豐電

除權息：華南金、晶技、新日興、友輝、祥碩、鈺邦、晶采等

〈利率倒掛〉莫慌！葉倫：這回殖利率曲線倒掛可能不是經濟衰退信號

前 Fed 主席葉倫 (Janet Yellen) 表示，市場可能誤將此回殖利率曲線反轉當作經濟衰退指標。債市這種現象過往都是經濟最終將衰退的可靠信號，但葉倫認為，這一回可能不一樣。 閱讀全文...

海外資金匯回專法明正式上路 財長盼加速產業升級

海外資金匯回專法今 (15) 日正式上路，財政部長蘇建榮表示，目前各部會子法都已準備就緒，期待專法上路後可以加速引導台商境外資金回流，帶動台灣產業轉型升級。各區國稅局將陸續在 8 月底舉行座談會，由稅務人員和對專法有疑慮的台商面對面溝通諮詢，協助業者釐清對於專法的疑義。閱讀全文...

〈明年基本工資漲〉商總賴正鎰：恐造成物價上漲與服務業關店潮

基本工資審議委員會昨 (14) 日經過長達 6 小時討論，基本工資調幅拍板定案，月薪、時薪雙漲。對此，商總理事長賴正鎰表示，對月薪調漲幅度雖不滿意，但還可以接受，而時薪則是一再調高，恐造成物價上漲與關店潮，現階段景氣並未恢復，不適合在此時調整基本薪資。閱讀全文...

名模條款子法規出爐明年 5 月報稅適用 今年收據發票先收好

所得稅法第 14 條及第 126 條條文修正案 (俗稱名模條款) 子法規出爐，財政部針對職業專用服裝、進修訓練、職業上工具等支出費用明訂適用範圍與辦法，明年 5 月申報綜合所得稅時即可適用。閱讀全文...

【邱志昌專欄】U 字型下的股市未來？

預期經濟將會轉好，則資金將會投入股市；如果將轉差，則會投入債市。由於貿易摩擦利空信息充滿媒體世界，因此債券投資成為 2018 年與 2019 年資金主要避風港。美國 10 年期公債殖利率，在 2019 年 7 月 5 日跌破 2%，之後在於 2% 左右盤旋。在此之後是橫盤？或是將會呈現 V 字形反彈？閱讀全文...

