國際中橡Q2 EPS創近4年單季新低 Q3營運可望回溫

國際中橡 (2104-TW) 第 2 季表現低迷，獲利創近 4 年單季新低，展望第 3 季，法人認為，雖恐再認列孤兒藥權利金應收帳款減損損失，電池部門獲利估僅損平，而碳黑部門受惠美國廠價格調漲，有望獲利轉盈，帶動整體獲利較第 2 季回溫。

國際中橡第 2 季三大部門獲利皆劣於預期，又以因應孤兒藥權利金爭議所預提損失準備的 2.5 億元，影響最鉅，另外在電池研發的技術瓶頸，及位於中國、印度的碳黑廠大幅度虧損，皆使獲利由盈轉虧。

中橡與被授權人 Genzyme 就「治療龐貝氏症之方法」專利權權利金爭議，已進入仲裁階段，並於第 2 季就今年到期的歐洲權利金帳款，預先提列 2.5 億元損失準備，打消今年第 1 季於歐洲市場半數應收帳款，衝擊每股達 0.27 元。

法人指出，中橡第 2 季 EPS 為 0.31 元，大幅低於預期，主因為三大部門獲利皆不符預期，其中以生技部門的權利金紛爭一案影響最劇，而碳黑部門於中國和印度廠大幅度虧損，也壓抑美國廠獲利復甦的挹注力道，加上電池部門遭遇技術瓶頸以致打消成品庫存，均為拖累第 2 季獲利表現的因素。

展望第 3 季，法人預估，歐洲權利金紛爭一案將持續延燒，未來損失準備將再次擴大；碳黑部門受惠美國廠價格調漲帶動的獲利復甦，有望獲利轉盈；電池部門方面，若技術瓶頸無法突破，產能及投資案的閒置，將導致獲利僅損益平衡。

此外，國際中橡與台泥 (1101-TW) 周二 (13 日) 共同宣布增資「台泥循環能源」，藉此深化離鋰電池的合作，顯示即使電池技術遭遇瓶頸，雙方皆看好其未來發展。