iPhone引入新功能 希望確保電池修復方式適當

上週，iPhone 維修站 iFixit 發布了一項新的 iPhone 功能，該功能被稱為「休眠軟體鎖定」，旨在防止在未經官方授權維修商維修的客戶，看到設備電池的健康狀況。

維修 iPhone XS，XS Max 或 iPhone XR ，若透過非經 Apple 授權的來源，將會出現「無法驗證此 iPhone 是否有正品電池」的消息，且 iPhone 將無法顯示電池的健康訊息。

蘋果 (APPL-US) 稍早透過官網 iMore 釋出了一份關於該問題的聲明，證實它確實在去年引入了新功能，當透過未經授權的電池維修商進行維修時會顯示上述的訊息，目的是保護客戶免於使用損壞、質量較差或二手電池。

在 iPhone XR，XS 或 XS Max 上，如果在 Apple Store 或經 Apple 授權的服務提供商之外更換電池，iPhone 會顯示有關無法驗證的電池的消息。

電池健康功能可以讓客戶看到電池的健康狀況，但無法測量最大容量或高峰性能量。

根據 Apple 的說法，關於非正品電池的通知不會影響客戶在維修後使用手機的功能，但它仍會讓客戶有所警惕，他們正在未經 Apple 授權的第三方維修店接受服務。

在 iPhone XS，XS Max，XR 上更換電池的同時避免此類消息傳遞的唯一方法是透過 Apple 官方或被授權商完成修復。蘋果在最新的 iPhone 為保固期外的電池更換收取 69 美元的費用，這也比許多第三方維修店貴。

當然，當 iPhone 仍處於一年標准保固期內，AppleCare + 仍提供免費維修。然而當這些 iPhone 已經老化且不再受保固，客戶便需要支付更多費用才能獲得經 Apple 認證的維修服務。

Apple 和 Apple 授權服務提供商的維修會使用 Apple 獨有的 RepairCal 診斷軟體，在更換電池時重置「服務」狀態。這是在沒有必要設備的非 Apple 授權維修商無法複製的。