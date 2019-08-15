台股早盤一度跌破10300點 盤中跌幅稍收斂

美債殖利率曲線倒掛，美股四大指數周三跌幅皆約 3%，道瓊指數更狂殺 800 點，引發市場恐慌，拖累台股今 (15) 日開盤不久即失守 10300 關卡，最低來到 10287 點，權值、高價股同步走跌，其餘類股同步軟腳，午盤前在港股由黑翻紅帶動下，台股跌幅逐漸收斂。

蘋概三王今日開低走低，持續在盤下震盪，跌幅皆逾 1%，高價股今日也同步下挫，其中精測因先前漲多，今日仍維持修正態勢，跌幅逾 2%，也摜破 5 日線，最低下探 579 元。

以類股來看，今日包括航運、電子、半導體等皆成空方標的，航運類股中，萬海近期陷入盤整，盤中跌幅逾半根跌停板，台灣高鐵則延續近日跌勢，股價持續下探，跌幅逾 4%，其餘如中航、陽明、榮運等也皆有近 2% 的跌幅。

電子類股表現強弱不一，台表科因近日漲幅已多，今日稍做休息，跌幅逾 5%，英業達股價帶量持續向下修正，不過，電子類股中，京元電、華通受惠獲利創新高，股價逆勢上揚，盤中皆漲逾半根漲停板。

水泥類股今日由嘉泥帶頭，股價帶量逆勢走強，漲幅逾 2%，均站穩 5 日、10 日線，亞泥漲幅近 2%，有望持續突破修正格局，不過如台泥、信大等，因向上力道較弱，皆有跌幅出現。

整體而言，今日台股受全球經濟不確定因素影響，資金轉往避險基金，導致承接力道不足，但隨著港股由黑翻紅，仍帶動台股跌幅收斂，在全球情勢紛擾不斷下，仍需留意持續回檔的壓力。