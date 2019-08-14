目標到期債基金 瞄準收益剛性需求

瀚亞投資看好台灣投資人對收益型商品之需求尚未被滿足，在今年初募集完首檔可提早出場之 3 到 6 年目標到期債基金後，再接再厲於本月推出兩檔目標到期傘型基金，瞄準收益剛性需求，且銷售機構達 17 家，數量之高相當少見，募集期間至 8 月 16 日為止。

根據過去經驗來看，投信在募集新基金時，合作之銷售機構普遍約為 5-7 家，然而觀察到瀚亞本次募集目標到期債基金卻吸引高達 17 家機構擔任銷售機構，包括永豐銀行、中國信託、上海商銀、元大證券、日盛銀行、合作金庫、安泰銀行、板信銀行、統一證券、凱基銀行、凱基證券、渣打銀行、華南銀行、華泰商銀、台灣銀行、富邦銀行，以及遠東商銀。

瀚亞投資行銷長林長忠表示，本次目標到期債募集能夠與如此眾多銀行合作，著實少見。除了因為目標到期債基金僅能在募集期間申購，具時間性之外，更重要的是看到市場對此類商品具有「剛性需求」。目標到期債基金是將一籃子債券持有到期，僅靠領取收息而非買賣賺取價差，這樣相對單純的「固定收益」商品其實受到投資人青睞。

相較一般債券型基金，目標到期債基金講求的是將債券持有到期，如果持有到期，便可降低債券未到期前價格上漲或下跌而產生的淨值不確定性，所以對投資人來說更直觀，不僅有相對明確的投資時間、預計債券收益，和單一債券概念相近，可是又具備一籃子債券可以分散風險。

林長忠表示，目標到期債基金具備三個重要的投資特點，包括補強現有債券工具之不足、目標明確簡單易懂，與掌控天期。現在一般投資人想投資債券市場大多是透過債券型基金跟直接投資債券，然而債券型基金績效會受到債券價格漲跌和交易影響，直接投資債券則有資金過度集中風險，目標到期債則正好補上兩者商品間的不足。

此外，相較於其他交易型商品，得時常關注市場波動，尋找進場跟出場時機，目標到期債基金則利用債券持有到期特性，不需要煩惱應該何時贖回或者是否應該加碼，因此能較輕鬆建構理財目標。

