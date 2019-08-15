【統一投信】看好全球科技股下半年行情 台股、陸股評價相對低 向上空間大

美國聯準會（FED）8 月 1 日宣布預防性降息一碼後，紐西蘭、泰國、印度、菲律賓也陸續降息。統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，在預期全球央行加大寬鬆貨幣的氛圍下，有利風險資產表現，由於整體科技類股下半年營運動能向上，後續獲利提升可望推動股價。類股看好人工智慧、網路、雲端、5G 與自動化等具有產業結構改變的族群，區域看好陸股及台股，因目前評價仍低，在產業景氣回升時會有較大的上漲空間。

郭智偉指出，全球經濟處於低成長，且目前全球通膨率仍在近 7 年低點，讓全球央行享有貨幣寬鬆的政策操作空間，以三大央行來說，目前市場對於美國聯準會利率中期展望仍是偏向降息，預估還有降息兩碼的空間，歐洲央行擬重啟量化寬鬆（QE），日本央行也繼續維持量化寬鬆政策。

中美貿易戰進展方面，8 月初川普宣布對中國三千億美元商品加徵 10％關稅後，中國放手讓人民幣兌美元貶破 7 關鍵價位，美國隨後把中國列為匯率操縱國，雙方關係急速惡化。不確定因素引發金融市場大幅波動，短期金融指標也出現惡化，包括日幣走升、高收益債與股市回落、VIX 波動加大，但是新興市場債走勢穩定，顯示尚未形成全面性系統風險。在 8 月 13 日，美國宣布暫緩部分三千億商品的關稅，包含手機與筆電等消費性電子產品將延至 12 月 15 日課徵，確保了耶誕旺季不會因為關稅提高價格，而使消費力道縮手。

9 月美中是否在華府進行談判，仍是未定之數，預期在明年美國總統大選之前，美中可能持續處於紛爭狀態。然而，從資金面及股市估值來看，全球經理人的現金部位仍高於過去十年平均，且股市牛熊指標也顯示，股市尚未過熱。在全球央行下半年至明年保持降息、寬鬆的情境下，若股市因非基本面的突發事件急跌，仍可望在低接買盤中緩步回升。

對全球景氣看法上，美國就業市場強健，ISM 指數於第三季打底，第四季有好轉機會，科技支出維持強勁，成長性佳的科技龍頭股仍會是帶領美股的主要族群；中國經濟短期落底，股市可望受惠於財政與貨幣政策刺激；台灣則可望成為美中貿易戰、日韓貿易戰的受惠者，整體經濟穩定度與股市表現，可望較其他新興國家更佳。

產業方面，華為事件逐漸平息後，預估第三季訂單恢復，中國 5G 基站建設因提早發放牌照使得建設速度優於原先預估，半導體受惠於 5G 與先進製程，獲利止跌回穩，預計下半年緩步復甦，明年恢復正成長。雲端基礎建設也度過下行週期，開始加速。

蘋果公司上季財報優於預期，目前處於 iPhone 相對淡季，且市場對新機抱持低預期，反而令新機發表後有向上空間，蘋概股仍值得留意。

警語：基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之個別企業僅為說明之用，並非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。

本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。