【安聯投信】川普華麗變臉 美短高收爭收益

美國總統川普再度上演華麗變臉！原先預定於今年 9 月起，美方對中國 3,000 億美元商品課徵 10% 關稅，13 日傳出部分品項將推遲到 12 月 15 日課徵，當中、美雙方不僅要顧面子，也要顧裡子，甚至打完仍要微笑做做樣子，法人建議，自去年 7 月以來，美中攻防反反覆覆，川普甚至時不時透過社群媒體放話，引發市場波動，此刻，投資人首選「抗震型債券」，考量配息動能，「美國短年期高收益債」不僅能抵禦利率風險，也能將匯率風險壓低。

安聯投信分析，當美方貿易談判的「變臉」成為「新常態」，追尋穩健而相對強勢的收益格外重要，觀察美國內部，以貨幣政策而言，儘管市場相對鷹派解讀，但聯準會（Fed）中長期仍審慎樂觀、同時保持彈性的立場，有鑑於此，風險性資產仍將受惠經濟與企業獲利的墊高，惟在循環中後週期波動加大，且美國外部的市場環境，包括中美貿易戰、英國脫歐等雜音仍可能影響市場信心，投資人不妨考慮配置美國短天期高收益債，善用其相對抗震與身為高收益債的收息能力，在「川普變臉秀」當中降波動、掌握收益引擎。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶認為，在此刻的市場環境，短年期高收益債具有三大優勢：一、市場震盪、經濟放緩，短高收可望以低波動迎收益；二、美國經濟、企業獲利趨勢與所發債券息收水準優於其他市場；三、長期美國短高收跟漲全球高收益債、波動則近高評級債。

謝佳伶分析，美國第二季經濟成長優於市場預期，且各項總經數據樂觀，關鍵支柱如房價、消費信心趨勢向上，製造業指數在擴張線以上，對景氣最敏感的小企業信心回升，皆證明美國經濟基本面正向穩健；與其說 Fed 是「鷹式降息」，更像是為充滿變數的政經局勢「準備保險」，這也有利於美國股市與高收益債表現，投資人在低利率環境下追收益，首重防禦性和 BB 級以上高品質債券。

操盤上，謝佳伶以 1.5 到 2 年存續期為目標，藉此降低對利率的敏感度，面對市場突如其來的利空消息，強化抗震力與回復力；在信用風險方面，選券偏好體質與流動性佳、且較不受景氣循環影響的公司，力求減少信用風險並降低資產波動。

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安聯美國短年期高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 風險收益等級之分類為 RR3，適合欲參與資產具長期增長潛力及固定收益需求的穩健型投資人。