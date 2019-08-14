三星可望推石墨烯電池手機 台廠久元子公司營運沾光

三星傳出明年或 2021 年，可能推出搭載石墨烯電池的手機，使石墨烯應用再度成為市場焦點，國內半導體、光電切割及挑檢設備廠久元 (6261-TW)，其子公司久宏鑫正積極投入石墨烯研發，雖因技術門檻高，目前仍處研發階段，但石墨烯被譽為「新材料之王」，應用相當廣泛，若台廠成功步入量產，商機將相當可期。

久宏鑫成立於 2012 年 7 月，為久元投資 2900 萬元所設立的 100% 持股子公司，透過引進國外的石墨烯 CVD 成長技術，進行石墨烯技術研發，成功產出第 1 片 30 吋石墨烯膜，而 2014 年為因應量產需求，與合作夥伴踏入石墨烯粉體、微片、奈米碳等新領域，開發相關材料和應用產品。

隨著三星可望推出搭載石墨烯電池的手機，也使擁有相關技術的久宏鑫備受關注。不過，久宏鑫發言人劉復煌表示，石墨烯技術門檻高，目前仍處研發階段。

石墨烯是目前世界上最薄、最堅硬、電阻率最小的奈米材料，以石墨烯為基礎的石墨烯基鋰離子，可將鋰電池使用溫度上限提高 10 度，且壽命為普通鋰電池的 2 倍，在 60 度高溫可達 2000 次充放電循環；除作為鋰電池材料外，石墨烯也可大量應用於太陽能電池、LED 照明、生物科技及醫療等領域。

久宏鑫目前持續積極導入石墨烯技術，看好應用相當廣泛，中長期來看，若成功量產後，相關商機將會相當可期。