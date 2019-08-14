大銀明日起競拍 底價50元 預計9/4掛牌上市

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 將於 9 月 4 日掛牌上市，此次新股現增上市公開承銷股數 80% 採競拍，競拍底價為 50 元，另外 20% 採公開申購，公開申購承銷價以最低承銷價 1.12 倍為上限，暫定為 56 元。大銀競拍期間為 8 月 15 日至 19 日，公開申購則於 8 月 23 日展開。

大銀微系統成立於 1997 年，實收資本額為 10.6 億元，增資後股本將增加至 11.79 億元，公司主要產品為線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器，且同時提供客製化產品及服務，客戶群包含國內外知名半導體、面板及 PCB 設備大廠，銷售遍及美洲、歐洲和亞洲等地區。

展望今年，大銀上半年受中美貿易戰以及折舊所致的產能利用率下滑影響，營收表現不如預期，但已有好轉趨勢，下半年雖然美中貿易戰仍是未知數，但受惠日韓貿易戰所衍生的韓國半導體廠商需求增加，對大銀來說是重要的機會點 ，將有助業績成長，下半年營運可望超越上半年。

另外，5G、物聯網、電動車等新興產業崛起，將帶動 E1 驅動器、力矩馬達需求增溫，亞洲市場升級工具機至四、五軸也會大幅貢獻營收，大銀將躬逢其盛。

大銀董事長卓永財指出，製造業過去集中製造，在美中貿易戰後，逐漸轉向分散式生產，雖然大銀短期需做出些許調整，但長期而言仍是利多，加上力矩馬達在日本市場表現佳，且轉移產能至東南亞的廠商設備需求，將於明年陸續發酵，明年機會將會更多、營運也會更好。

大銀 2018 年合併營收為 28.09 億元，每股盈餘為 2.39 元，創歷史新高。今年上半年合併營收為 10.76 億元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響。