名模條款子法規出爐明年5月報稅適用 今年收據發票先收好

所得稅法第 14 條及第 126 條條文修正案 (俗稱名模條款) 子法規出爐，財政部針對職業專用服裝、進修訓練、職業上工具等支出費用明訂適用範圍與辦法，明年 5 月申報綜合所得稅時即可適用。

財政部官員提醒，名模條款明年 5 月申報綜所稅時可適用，想選擇核實扣除者，必須蒐集妥善保管今年支出費用的收據、統一發票等單據，才能在明年報稅時適用列舉扣除。

財政部今 (14) 日公告「名模條款」預告草案，明年起，納稅人薪資所得部份可選擇額度 20 萬的定額扣除，或是檢附證明的核實減除，其中核實減除項目涵蓋職業用服裝、工具與進修訓練費用等三大項，但每項可列報金額以薪資 3% 為上限。

在職業用服裝費用部分，服裝定義是指從事職業須穿著的制服、防護性服裝或是表演用的服飾，包括租用、購買、洗滌或修補等費用都可列報。舉例來說，包括藝人演出的表演服、或是航空業、金融業員工上班時穿著的制服都可列報。

進修訓練費部分，則是所得人因應工作或法令所需，參加國內外符合規定機構開設的課程，包括報名、差旅與教材購買等費用，例如會計師因應會計師法規定，取得執業登記前參加專業進修的教育費用。

至於職業上工具支出，範圍涵蓋專供職務工作使用的工具或書籍，但要注意的是，如果工具價格超過 8 萬元，則必須分三年攤提。舉例來說，某所得人年收入 100 萬，為工作購買特殊工具花費 12 萬元，分三年攤提每年只能扣除 4 萬元，但因可列報工具支出上限為 3%。換言之，所得人每年只能列報 3 萬元。