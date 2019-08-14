雅茗-KY上半年獲利年增逾2成 鐵三角經營團隊成型下半年樂觀

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，單季稅後純益 2678 萬元，年增 13.12%，每股純益 (EPS)0.79 元，累計上半年稅後純益 7136 萬元，年增 22.78%，每股純益 2.1 元，雅茗表示，在董事長吳伯超領軍下，已延攬有連鎖速食業教父之稱的韓定國，加上新任總裁張妙苓，黃金鐵三角戰鬥部隊成形，將全力衝刺下半年營運旺季，全年樂觀可期

雅茗第二季合併營收 5.55 億元，年增 4.32%，營業毛利 2.87 億元，年增 2.28%，毛利率略減 1.03 個百分點至 51.8%，營業利益 3535 萬元，年增 8.87%，營業利益率 6.37%，年增 0.27 個百分點。

雅茗指出，上半年主力品牌「快樂檸檬」新開店數達 159 家，創歷年同期開店新高紀錄，推升加盟金、權利金和原物料銷售收入增長，使上半年營收攀同期高峰。

快樂檸檬上半年在美國舊金山、波士頓、西雅圖、賭城和加拿大溫尼伯共開出 7 店，其中，舊金山展店速度最快，截至 6 月已有 24 家店，預計年底可達 30 家。

同時，快樂檸檬在杜拜、日本沖繩、印尼雅加達，甚至是歌詩達郵輪大西洋號和威尼斯號均陸續開出新店，雅茗指出，由於全球掀起瘋珍奶熱潮，使海外門店單日銷售破千杯，單店營收達中國單店 3 倍以上。

為持續提升海外市場發展戰鬥力，雅茗已新聘韓定國為海外戰略總部策略長，韓定國是麥當勞進軍台灣的先鋒，曾任百勝國際餐飲集團大中華區營運執行官、後勤執行官，台灣漢堡王總經理，更帶領肯德基站穩中國連鎖速食業龍頭地位，有連鎖速食業教父之稱。