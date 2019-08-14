三大法人賣超14億元 外資持續站在賣方 鴻海遭連8賣

台股因市場對後市信心不足，指數開高走低，三大法人賣超 14.03 億元，其中外資及陸資賣超賣超 29.37 億元，投信買超 12.05 億元，自營商買超 3.29 億元，分析師張陳浩指出，今日法人買進、賣出差額不大，主要仍以持股轉換為主，至於權值股鴻海 (2317-TW) ，遭外資連 8 天賣超。

張陳浩指出，以今日法人動向觀察，法人持續調節 5G 高位階如 PA 放大器及散熱股，並切入欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 等低位階蘋果概念股，可預期未來一周市場交易，將以蘋概股為重心。

台股今日自營商買超 3.29 億元，投信買超 12.05 億元，外資及陸資賣超 29.37 億元，期貨市場上，今日外資多單留倉口數增加 1380 口，未平倉合約口數 37442 口。

今天集中市場外資買超個股依序為，南亞科、旺宏、華邦電、中磊、欣興、正文、台表科、合庫金、宏達電、廣達；今天集中市場外資賣超較多個股為友達、群創、英業達、新光金、仁寶、鴻海、兆豐金、燿華、中鋼、開發金。

今天集中市場投信買超較多個股為欣興、嘉聯益、台光電、旺宏、華通、力山、臻鼎 - KY、精元、台表科、佳世達、世芯 - KY、南亞科；今天集中市場投信賣超較多個股為，智原、華邦電、裕民、全新、長榮、嘉眾、國喬、華固、第一金、台泥、美利達、金像電、中鼎。

今天集中市場自營商買超較多個股為，華南金、旺宏、華通、致伸、欣興、正文、敦南、泰鼎 - KY、晶技、義隆電；今天集中市場自營商賣超較多個股為，臺企銀、鴻海、第一金、兆豐金、大成鋼、國喬、群創、嘉聯益、南亞、台泥、華航。

台股指數今日上漲作收，但技術線型上，早盤開高達 82 點，收盤指數低於此點位，造成留上影線的小黑 K 棒，且剛好在 5 日線 10428.68 點之下，張陳浩說，美中貿易戰瞬息萬變，投資人持股信心不足，加上法人轉換持股部位，投資人目前宜保守因應，持股以 50% 為宜。