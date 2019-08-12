三大法人賣超32億 外資丟內資撿 面板雙虎續遭調節

台股今 (12) 日在美中貿易戰利空鈍化下，指數開低走高，不過後繼無力終場收 10472.36 點，下跌 22.13 點，力守 5 日線，三大法人今日土洋對作，外資賣超台股 37.83 億元，持續賣超面板雙虎，投信則買超 4.15 億元，自營商也買超台股 1.22 億元，合計三大法人賣超 32.47 億元。

期貨部分，外資今日減碼多單 432 口，多單未平倉口數來到 3.39 萬口，投信則減碼 86 口空單，空單未平倉口數來到 2.1 萬口，自營商則加碼 220 口空單，空單未平倉口數達 1825 口。

觀察法人操作，外資近期仍持續持續調節面板雙虎，友達今遭賣超 1.8 萬張、群創也遭賣 8219 張，反觀投信，近期看好散熱模組族群在 5G 通訊應用，持續加碼建準、泰碩、奇鋐等個股。

外資今日買超前十名，華邦電 10458 張居冠，永豐金 9685 張，南亞科 9340 張，其他依序為兆豐金、聯發科、南茂、TPK-KY、康舒、和碩、國巨。

外資今日賣超前十名，富邦 VIX 賣超 21375 張居冠，友達遭賣 18036 張、新光金 10529 張、欣興 9383 張、台泥 8412 張、群創 8219 張，其他依序為元大金、旺宏、國泰金、長榮航。

投信前十大買超標的主要集中散熱族群，建準 3116 張居冠，華泰 764 張，其他依序為泰碩、嘉澤、立積、智邦、光寶科、奇鋐、冠德、科嘉 - KY。

投信賣超前十大標的，日盛金 3386 張居冠，華邦電 2226 張，南亞科 1779 張，旺宏 1757 張，日月光投控 1534 張，其他依序為台肥、原相、裕民、台積電、宏捷科。

法人指出，台股觀望氣氛轉濃，加上美中貿易談判進展短期內難有正向訊息，預料短線內恐持續震盪，建議保守操作切勿追高。