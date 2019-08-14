凱羿-KY Q2純益年減逾7成 創單季新低 EPS 0.98元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年8月14號17點44分

全球直效行銷供應商凱羿 - KY(2939-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，稅後純益 4621 萬元，年減近 75%，每股純益 0.98 元，創單季新低，上半年稅後純益 1.23 億元，年減 56.31%，每股純益 2.61 元。

凱羿第二季合併營收 4.34 億元，年減近 31%，主要是因廚房用品與電子電器產品銷售下滑，不過毛利率逆勢小幅上揚 0.11 個百分點至 25.99%。

凱羿說明，第二季廚房用品衰退，主因是 Copper Chef 第一代系列產品銷售下滑，自 2016 年銷售至今，受生命週期影響而逐步減少，同時，冷風扇、烘衣機和氣炸烤箱等電子產品銷售也衰退。

儘管獲利仍處低迷，凱羿去年下半年將 Copper Chef 引進兩岸市場，並在台推出日本暢銷的氣炸鍋產品，帶動上半年在台營收比重，從去年同期的 2% 拉升至 9%。

產品比重上，除原先大賣的廚具產品，凱羿積極推動多元化產品，開發延伸至家居用品、電器用品和美體美護產品，使上半年產品營收比重，分別為家居用品 35%、廚房用品 33%、電子電器 21% 和美體養護 11%，已降低廚房產品的占比。

展望後市，新一代 COPPER CHEF BLACK DIAMOND 黑色鑽石鍋具組已開始出貨，氣炸烤箱因具高 CP 值優勢，將從北美一路銷售至歐洲，近期正在準備進軍日本和台灣市場，下半年還有眾多新品推出，凱羿看好可望再掀起新的銷售熱潮，力拚營運谷底反彈。