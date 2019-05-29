凱羿強化新品開發 拚全年先蹲後跳

凱羿 - KY(2939-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長蔡謀燦指出，由於去年比較基期高，獲利較前年明顯衰退，不過，今年有望再見到一波新成長動能，除持續拓展中國市場，預計下半年與北美大客戶客製的新鍋具，將開始出貨，同時，公司仍持續開發全新民生用品。

對於貿易戰，蔡謀燦指出，由於居家生活用品尚未列入，目前僅戶外商品如燈具等受關稅提高影響，占營收比重僅 0.4%，預期影響不大。

凱羿去年銷售超過億元的商品，包括有 AIRFRYER OVEN 氣炸烤箱、FLEXIBLE HOSE 魔術水管、IRON DEVICE 烘衣機、WONDER COOKER 鋁壓鑄烤雞盤等，展望今年，將持續針對現有熱銷系列延伸，如 1.5 代 Diamond Chef 鍋具和烤盤系列，而已開發的新產品包括無煙烤盤、多功能側睡枕頭組和讀書用眼鏡。

此外，凱羿去年起己積極拓展中國市場，期可分散將主力市場放在北美的風險。

凱羿目前產品銷售占營收比重分別為廚房用品 51%、電子電器 25%、家居用品 18%、美體養護 5%；市場比重則是美洲 67%、歐洲 25%、中國和台灣共 3%、其他 5%。

凱羿股東會也通過去年財報，去年合併營收 31.25 億元，稅後純益 5.06 億元，每股純益 (EPS)10.31 元，凱羿也通過盈餘分配，每股將配發現金股利 9 元。