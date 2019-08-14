高球頭代工廠上半年EPS排名 復盛應用6.24元稱霸冠軍

由於歐美及日本高爾夫球具廠今年分散新品上市時間，高爾夫球具廠今年第 2 季淡季不淡，球頭廠大田 (8924-TW)、明安 (8938-TW)、復盛 (6670-TW) 及鉅明 (8928-TW) 上半年稅後純益都有亮麗表現；龍頭廠復盛應用今 (14) 日公布財報，每股純益 6.24 元居各家之冠。

復盛應用第 2 季營收 36.17 億元，毛利率為 23.3%，季減 0.17 個百分點，年減 0.53 個百分點，稅後純益 3.81 億元，季減 12.62%，年減 38.4%，單季每股純益為 2.91 元；上半年營收 78.29 億元，毛利率 23.22%，年增 0.56 個百分點，稅後純益為 8.18 億元，年減 17.07%，每股純益 6.24 元。

復盛應用上半年毛利率與去年同期相當，稅後純益較去年同期減少 1.68 億元，復盛應用主管指出，主要來自第 2 季匯兌收益，較去年減少約 1 億元，同時，復盛應用投入航太工業零組件開發，造成營業費用增加，導致營益率降為 12.49%，上半年降為 14.44%，造成上半年獲利下滑。

復盛應用指出，航太工業產品本身開發需投入大量研發、製造及攤提折舊，回收期較長，不過，營業費用的增加，仍在原預估範圍內，預估第 3 季獲利將明顯改善。

大田精密上半年營收 19.72 億元，年增 3.1%，毛利率 25.8%，年增 11.74 個百分點，稅後純益為 3.12 億元，較去年轉虧為盈，每股純益達 3.77 元；大田表現亮眼，主要是因江西廠自動化生產發揮效益，帶動獲利成長，每股純益排名僅次復盛，排名第二。

鉅明第 2 季營收 5.18 億元，毛利率 18.46%，季減 1.93 個百分點，年減 1.92 個百分點，稅後純益為 4566 萬元，季減 40.21%，年增 14.08%，每股純益為 0.9 元；上半年營收 12.66 億元，毛利率為 19.6%，年增 0.45 個百分點，稅後純益 1.22 億元，年增 40.21%，每股純益 2.4 元已超越去年全年獲利。

鉅明內部訂出 2019 年業績成長 10% 目標，並規畫進駐高雄和發產業園區，啟動擴廠作業，預計 3-5 年內球桿頭產能將由目前一年 70 萬顆，擴增到 100 萬顆，增幅 40%。

明安第 2 季營收為 27.23 億元，毛利率 15.61%，季減 0.63 個百分點，年增 3.39 個百分點，稅後純益 1.46 億元，年減 22.69%，單季每股純益為 1.08 元；上半年營收 62.04 億元，毛利率為 15.96%，年增 3.25 個百分點，稅後純益 3.52 億元，年增率 43.98%，每股稅後純益達 2.58 元。