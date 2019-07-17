高球球頭廠大田精密Q2業績靚 單季EPS估超越2元

球具代工廠大田精密 (8924-TW) 客戶群在第 2 季同步釋出新款產品訂單，帶動大田營收以 11.21 億元創 6 季以來新高，第 2 季在有利匯兌因素助攻下，單季獲利將持穩在高檔，並超越第 1 季表現，法人估每股純益將達 2 元，上半年每股純益將在 3.16 元之上。

大田精密今 (17) 日公布第 2 季 5 月及 6 月的單月自結獲利數字，5-6 月營收為 7.39 億元，年增率 27.85%，5-6 月稅後純益 1.14 億元，較去年同期由虧轉盈，5-6 月每股純益已達 1.75 元。

法人估算，大田第 2 季的每股稅後純益已跨越 2 元大關，超越首季單季稅後純益 9760 萬元，年增逾 2.8 倍，每股純益 1.16 元；上半年每股純益 3.16 元之上。

同時，由於大田精密已平均淡旺季生產，訂單分佈在不同季，不再有所謂淡旺季之分，因此，根據大田精密手中訂單推估，預計第 3 季營收還將超過第 2 季的 11.21 億元，創 7 季以來新高。

對於第 3 季營運，大田指出，主要客戶持續下單，目前產能仍有餘裕接受客戶持續追加的訂單。

大田精密目前產品包括高爾夫球頭代工、自行車及電動自行車零組件、水五金產品，與健康生活息息相關，大田目前營收在高爾夫產品占營收 9 成、自行車產品占約 1 成，今年以來的客戶端下單穩定成長，將使營收較 2018 年增加。

大田主力高爾夫產品第 1 季進行結構優化，鈦合金球桿頭等比重增加，加上江西贛州智慧自動化提高，使生產成本大幅降低，推升毛利率到 23.46%，稅後純益達 9760 萬元，每股純益 1.16 元，且目前訂單能見度提高，法人認為，大田到第 3 季都可望維持營運高檔。

大田表示，大田與客戶群合作多款新品開發案，只要第 2 季完成開模及打樣等作業流程，並獲客戶確認樣品和通過試產，可望自第 3 季將能逐步量產，營運表現將有新動能。

同時，大田受惠於歐州電動自行車市場火熱，使電動自行車車架直接銷售歐系組裝廠大幅增加，預計在此區塊業務，將可出現 10% 以上成長。

大田精密發言人鍾政義指出，大田精密主要受惠江西廠自動化生產的量能提高，在客戶端下單與人員穩定下，生產良率維持高檔，挹注獲利表現。