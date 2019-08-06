高球頭代工廠上半年EPS排名 大田精密3.77元暫時領先

由於歐美及日本高爾夫球具廠今年改採分散新品上市時間，高爾夫球具廠今年第 2 季淡季不淡，球頭廠大田 (8924-TW)、明安 (8938-TW) 及鉅明 (8928-TW) 出爐上半年稅後純益都見成長，每股純益逾 2.4 元以上；目前來看大田上半年轉虧為盈，每股純益達 3.77 元居各家之冠。
大田上半年營收 19.72 億元，年增 3.1%，毛利率 25.8%，年增 11.74 個百分點，稅後純益為 3.12 億元，較去年轉虧為盈，每股純益達 3.77 元。大田表現亮眼，主要是因江西廠自動化生產發揮效益，帶動獲利成長。
鉅明 2019 年第 2 季營收 5.18 億元，毛利率 18.46%，季減 1.93 個百分點，年減 1.92 個百分點，稅後純益為 4566 萬元，季減 40.21%，年增 14.08%，每股純益為 0.9 元。鉅明上半年營收 12.66 億元，毛利率為 19.6%，年增 0.45 個百分點，稅後純益 1.22 億元，年增 40.21%，每股純益 2.4 元已超越去年全年獲利。
鉅明內部訂出 2019 年業績成長 10% 目標，並規畫進駐高雄和發產業園區，啟動擴廠作業，預計 3-5 年內球桿頭產能將由目前一年 70 萬顆，擴增到 100 萬顆，增幅 40%。
明安第 2 季營收為 27.23 億元，毛利率 15.61%，季減 0.63 個百分點，年增 3.39 個百分點，稅後純益 1.46 億元，年減 22.69%，單季每股純益為 1.08 元；上半年營收 62.04 億元，毛利率為 15.96%，年增 3.25 個百分點，稅後純益 3.52 億元，年增率 43.98%，每股稅後純益達 2.58 元。
目前，僅剩復盛應用 (6670-TW) 尚未公布上半年財報。