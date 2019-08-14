高端產品銷售暢旺 佐登Q2營收、獲利同創新猷

佐登 - KY(4190-TW) 今 (14) 日公布財報，受惠高端產品銷售暢旺及中國佈局有成，第 2 季獲利創新猷，稅後純益 1.52 億元，季增 123%，年增 1.7%，每股純益 2.61 元；上半年稅後純益 2.21 億元，年減 15.5%，每股純益 3.78 元，展望後市，法人表示，佐登第 4 季將推出獨家機能性高端產品，下半年營運可望優於上半年。
佐登第 2 季營收、獲利雙創歷史新高，營收 8.95 億元，季增 34.5%，年增 12%；毛利率 76.34%，季增 1.3 個百分點，年減 0.6 個百分點；營益率 23.63%，季增 8.9 個百分點，年減 1.9 個百分點；稅後純益 1.52 億元，季增 123%，年增 1.7%；每股純益 2.61 元。
佐登上半年營收 15.62 億元，年增 4.4%；毛利率 75.77%，年減 1.2 個百分點；營益率 19.8%，年減 3.4 個百分點；稅後純益 2.21 億元，年減 15.5%；每股純益 3.78 元。
展望下半年，佐登表示，除兩岸持續穩定展店，將於第 4 季推出獨家研發機能性高端產品，挹注下半年營運，對營運樂觀看待，法人估，在利多激勵下，佐登營運有望逐季成長，下半年將優於上半年。
佐登表示，目前全球有 656 家門市，其中直營店數為 313 家、加盟店有 343 家，此外，台灣總店數為 128 家、中國 169 家、馬來西亞 16 家；醫美中心方面，目標今年底開設 5 家中心。