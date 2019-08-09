海外布局有成 佐登-KY、生展7月營收較去年同期成長

受惠海外布局有成，美容保健族群佐登 - KY(4190-TW) 和生展 (8279-TW)，7 月營收別分年增 10.36% 及 5.18%，累積前 7 個月營收，年增分別為 4.73% 和 29.87%，展望後市，佐登 - KY 和生展將持續拓展海外市場，生展更將擴廠因應客戶需求。

佐登 - KY 7 月營收 2.6 億元，月減 3.99%，年增 10.36%；累積前 7 月營收 18.12 億元，年增 4.73%。

佐登表示，雖然 7 月是傳統淡季，但受惠海外高端產品、美容相關課程銷售暢旺，營收優於去年同期，也擴大消費客群，其中，新客數已年增 4%。

展望後市，佐登指出，將持續布局海外市場，中國醫美中心預計今年要開設 5 間門市，其中，第 4 間成都門市已於 7 月底開幕，有望挹注下半年營運動能。

生展 7 月營收 1.08 億元，月減 15.6%，年增 5.18%；累積前 7 個月營收 7.26 億元，年增 29.87%。

展望今年，董事長陳威仁日前指出，受惠海外拉貨動能強勁，目前南科廠已滿載、供不應求，因此，預計規劃擴建廠房，短期先以顆粒包、粉包及運動營養品擠壓異型包的產線為主，法人表示，由於生展去年產能受限，營收比較基期低，在客戶拉貨帶動下，今年營運可望優於去年。

另外，生展擬增資 4000 萬元，將用於擴建廠房、購置設備、償還銀行借款及充實營運資金等。