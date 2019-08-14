蘋果MacBook Pro部分型號召回 也不能帶上飛機

根據彭博社 (Bloomberg) 報導，在蘋果發起召回之後，美國聯邦航空總署已經禁止 2015 年中有電池故障問題的 15 英寸 MacBook Pro 型號在飛機上出現。

15 吋 MacBook Pro(圖片: 蘋果官網)

Apple(APPL-US) 於 6 月宣布了 2015 年 9 月至 2017 年 2 月期間銷售的 15 英寸 MacBook Pro 型號的自願召回和更換計劃，因為這些型號可能包含有過熱疑慮且存在著火安全風險的電池。

美國聯邦航空總署在給彭博的一份聲明中表示，美國主要航空公司已收到有關召回的通知，並已被指示遵守召回具故障電池型號的指南。

這意味著尚未更換電池的 Apple 筆記型電腦不允許作為貨物或隨身行李運輸，這是標準作業程序。

本月稍早時，歐盟航空安全局還警告歐洲航空公司確保受影響的 MacBook Pro 型號在飛行期間關閉並且不得使用。

四家航空公司，包括途易航空公司、湯馬斯庫克航空公司、義大利航空公司和越洋航空公司都實施了禁令，禁止該筆記型電腦被作為貨物帶上飛機。

途易航空公司計劃在登機口和起飛前開始公佈受影響的 MacBook Pro 型號，但更換過電池的筆記型電腦不會受到影響。目前沒有任何關於是否會在美國和全球其他機場發布類似聲明的消息。

Apple 已經要求使用 15 英寸 2015 年中期 MacBook Pro 的客戶停止使用他們的設備，直到他們可以更換電池。擁有 2015 MacBook Pro 的用戶可以在召回計劃網站上輸入他們的 Mac 序列號，以檢查他們的機器是否需要更換電池。

自 6 月以來，Apple 持續提供免費電池更換，並向受影響的客戶發送電子郵件，敦促他們攜帶 MacBook Pro 型號進行維修。正常情況下，目前已允許在飛機上使用更換過電池的 2015 年機器。

2015 年的 15 英寸 MacBook Pro 型號有電池故障、過熱和著火的危險。在美國銷售了大約 432,000 個可能受影響的 MacBook Pro 設備，加拿大則有 26,000 個。

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